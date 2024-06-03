"Меня очень часто спрашивают о Зинченко. Он хороший, техничный футболист, но без отбора, мало бьет по воротам и не забивной! Поэтому он сейчас и не играет в Арсенале.

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Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Где он будет в новом сезоне пока непонятно. Я даже не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины. У нас средняя линия и без него неплохая", – сказал Сабо в комментарии Українському футболу.

Напомним, Зинченко в последних матчах за Арсенал потерял доверие главного тренера, находясь в основном на скамейке запасных (из 10 крайних поединков в АПЛ он выходил на поле лишь в половине из них).

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