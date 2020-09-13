"Хотел, чтобы команда сыграла активно и решительно, именно это мы отрабатывали на тренировках. Мы это сделали. Габриэл не играл в футбол в течение шести месяцев, поэтому приехать и выступить в Премьер-лиге после трех или четырех дней тренировок с командой – большое задание.

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Парень показал характер и то, что он умеет. Он все еще может развиваться, но у него была действительно хорошая игра. Виллиан знает эту лигу, страну и очень хорошо здесь себя чувствует, поэтому я знал, что он сразу даст результат", – резюмировал Артета в комментарии ВВС.

Напомним, центрбек Габриэл в матче против Фулхэма отметился голом, а экс-звезда Шахтера Виллиан оформил два ассиста.

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