Артета подтвердил зимние планы Арсенала на фоне слухов о трансфере Мудрика
22:33 - Читати українською
Главный тренер Арсенала не скрывает, что клуб готов тратить в январе.
Зимой Эмирейтс следует ожидать новых игроков, среди которых может бить вингер Шахтера Михаил Мудрик.
Шахтер планирует усилить несколько позиций: поиск замены Мудрику и возвращение легионеров
"Мы ищем и очень активно изучаем возможности на рынке. Если мы сможем найти игроков, способных усилить команду, то приложим большие усилия", – цитирует Артету FootballLondon.
Напомним, Арсенал пошел на паузу лидером АПЛ, имея 5 очков отрыва над Ман Сити. С 1 января команды будут иметь право подписывать новых игроков.
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