Главный тренер Арсенала не скрывает, что клуб готов тратить в январе.

Зимой Эмирейтс следует ожидать новых игроков, среди которых может бить вингер Шахтера Михаил Мудрик.

Шахтер планирует усилить несколько позиций: поиск замены Мудрику и возвращение легионеров

"Мы ищем и очень активно изучаем возможности на рынке. Если мы сможем найти игроков, способных усилить команду, то приложим большие усилия", – цитирует Артету FootballLondon.

Напомним, Арсенал пошел на паузу лидером АПЛ, имея 5 очков отрыва над Ман Сити. С 1 января команды будут иметь право подписывать новых игроков.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі