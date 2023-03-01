Поттер выиграл всего девять из 26 матчей во главе Челси с тех пор, как в сентябре сменил Томаса Тухеля. На прошлой неделе он сказал, что после полученных анонимных оскорблений его психическое здоровье ухудшилось.

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"Мы все знаем о давлении, требованиях и неопределенности, которые присущи этой отрасли. Трудности на работе имеют место быть, особенно после поражений. Проблемы бывают даже после побед, потому что наша работа очень требовательна. Но ты не можешь разрушить свою жизнь из-за этого", – цитирует Артету ВВС.

После 24 туров Челси занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.

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