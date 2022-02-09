"Я очень благодарен за вклад Обы в успехи Арсенала. Впрочем, в этой ситуации я видел себя решением, а не проблемой. В конце концов это его мнение, и вы должны уважать это.

"Вся проблема была в Артете": Обамеянг – о конфликте в Арсенале

Теперь Лаказетт – наш капитан. Наследие Обамеянга и значимость его голов не вызывают сомнений. Но у нас есть другие игроки, и мы верим, что у нас есть разные качества, чтобы забивать необходимое количество мячей. Это то, что мы собираемся сделать", – цитирует Артету Goal.

Напомним, Арсенал досрочно расторг контракт с Обамеянгом, и тот перешел свободным агентом в Барселону.

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