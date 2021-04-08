"Торрейра? Конечно, мы связывались с ним. Мы говорили с Лукасом и знаем, насколько это было тяжелое время для него. Он был очень привязан к матери, семья важна для него. Это трудный период в эмоциональном плане для Лукаса. Но сейчас не стоит принимать решение.

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Я понимаю его чувства. Наверное, он чувствует, что должен быть рядом с семьей. Мы осознаем, что когда покупаем иностранца, то у него могут возникнуть трудности с адаптацией к новой культуре, языку и других вещей. Надо уметь справляться и принимать правильные решения в нужное время", – цитирует Артету Goal.

Добавим, что 25-летний уругваец выступает за Атлетико на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча, отличился одним голом и одним ассистом. Торрейра достаточно открыто заявил о желании поиграть в составе Бока Хуниорс и надеется как можно быстрее вернуться на родной континент.

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