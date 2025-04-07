"Все, доступны, но нас еще ждет тренировка. Бен чувствовал себя хорошо после матча. Сака тоже понемногу набирает форму, постепенно мы давали ему сыграть больше. Он в хорошей позиции, чтобы его можно было использовать. Да, мы уже решили, как справляться без Габриэля, но я ничего не скажу журналистам.

Реал потерял не только Лунина, но и 4 игроков основы – безумный кризис мадридцев перед ЛЧ дает надежды Зинченко

Тимбер невероятный. Наверное, никто не знал игрока, которого мы подписали, пока он не зашел с ноги в эту дверь. Он лидер, у него была очень тяжелая травма, но он очень важен. Различные позиции, с разными требованиями и Юррьен всегда такой стабильный, надеюсь, завтра он будет в лучшей форме.

Эдегор очень важен для нашего клуба. Он прекрасно презентует нас и сборную как капитан, и очень качественный игрок. Мы привлекли игрока, который соответствует всем качествам, чтобы удовлетворить результаты и требования, которые мы хотим, а также человека, который является исключительным представителем ценностей этого футбольного клуба. Нам нужно, чтобы наши люди поддерживали нас в борьбе за каждый мяч. Это будет иметь огромное значение. Это действительно необходимо. На этом этапе вам нужен домашний стадион, чтобы создать особую атмосферу для импульса. Не приходите просто посмотреть. Приходите сыграть вместе с нами, раньше, еще на разминку, чтобы создать атмосферу.

Примерно 20 лет мы не имели шанса сыграть такой матч. Победа в 2006-м это дополнительное вдохновение и стимул для нас. Завтра нам нужно написать собственную историю. Удача? Думаю, мы немного заслужили, но завтра мы должны показать свой уровень.

Стандарты важны, 33% голов мы забили с них. Они могут иметь решающее значение в матчах.

С индивидуальными качествами, которыми Реал обладает, особенно когда вы ставите их в определенные ситуации, знаете, с какой опасностью сталкиваетесь. Вот почему они последовательно делают то, что делают в этом соревновании. Когда дело доходит до самой большой сцены, индивидуальное выступление может решить исход игры, он имеет решающее значение для вашего успеха, и это то, чего мы, определенно, должны предотвратить", – цитирует Артету BBC.

Напомним, Арсенал и Реал сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов во вторник, 8 апреля.

Арсенал расписал ничью с Эвертоном – ученик не смог одолеть учителя, "украинского дерби" не произошло