Арсенал прилетел во Францию на матч Лиги чемпионов с Лансом со значительной задержкой.

В понедельник, 2 октября, главный тренер Арсенала Микель Артета должен был дать пресс-конференцию, посвященную матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Лансом. Как информирует Football London, мероприятие было отменено.

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"Канониры" застряли в аэропорту Лутона из-за шторма, из-за чего их рейс во Францию задержался. В конце концов Арсенал прилетел в Ланс, но менеджеры клуба приняли решение отменить пресс-конференцию Артеты.

Лондонская команда провела открытую тренировку, на которой отсутствовал Габриэл Мартинелли и присутствовал Томас Партей.

Матч Ланс – Арсенал будет сыгран во вторник, 3 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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