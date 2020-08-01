Артета оптимистично настроен относительно будущего Обамеянга в Арсенале после триумфа в Кубке Англии

"Трудное начало, пропустили быстрый гол. Если я ничего не знаю о этих игроков, так это то, что они не сдаются. Мы сыграли, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил клуб. Горжусь тем, что представляю этих футболистов и этот клуб.

Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

Для нас это двойная награда. Важно, чтобы этот клуб выступал в еврокубках. Мы все сделали для этого, поэтому я счастлив. Игроки были истощены. Они приложили огромные усилия, несмотря на коронавирус. Они поддерживали себя в форме, поэтому я рад за них.

Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду. Думаю, он хочет остаться, и дело только в том, чтобы закрыть сделку.

Думаю, подобные моменты помогут ему осознать и поверить, что мы на правильном пути, и он является большой частью этого. Его любят все в клубе. Продлит ли он контракт с Арсеналом? Думаю, что да", – приводит слова Артета BBC.

Отметим, что Арсенал обыграл Челси (2:1) благодаря дублю раз таки Обамеянга. Добавим, что форвард запомнился эпическим фейлом, уронив Кубок Англии во время празднования.

Арсенал – Челси: Обамеянг дарит Артете дебютный Кубок Англии и путевку в еврокубки, реванш за ЛЕ, нефарт Лэмпарда