Артета опроверг интерес Арсенала к Стоунзу

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета, похоже, не заинтересован в подписании своего бывшего подопечного по Манчестер Сити Джона Стоунза.

Испанский коуч "канониров" отверг слухи об интересе к центрбеку Сити, сообщает Sky Sports.

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Недавно СМИ активно сватали Стоунза на Эмирейтс. Трансфер якобы должен был заинтересовать обе стороны – Арсенал усилил бы проблемную линию обороны, а защитник – получил бы стабильную игровую практику перед Евро-2020.

Также помочь в переходе мог опыт сотрудничества между Стоунзом и Артетой, который на протяжении трех лет был ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Однако, сам наставник лондонцев лаконично прокомментировал информацию о переговорах: "Нет, это совсем неправда".

Отметим, что в нынешнем сезоне Джон Стоунз провел 14 матчей во всех турнирах за "горожан".

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