Испанский специалист попросил боссов "канониров" подписать дуэт хавбеков, сообщает Defensa Central.

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Артета желает усилить среднюю линию двумя статусными исполнителями – Иско из мадридского Реала и полузащитником французского Лиона Хуссемом Ауаром. Коуч лондонцев уверен, что эти игроки помогут исправить турнирное положение Арсенала. Реакция менеджмента "канониров" на трансферные пожелания Артеты пока неизвестна.

К слову, Арсенал набрал всего 14 очков в 13-ти турах АПЛ и занимает 15-е место в чемпионате.

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