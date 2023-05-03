"Сколько нам необходимо очков для чемпионства? Очень много. Если мы хотели иметь хоть какой-то шанс выиграть этот чемпионат, мы должны были победить сегодня. Мы хотели вернуться на вершину, и мы это сделали.

Лень Зинченко и крошечная дуэль с Мудриком в видеообзоре матча Арсенал – Челси – 3:1

Это не зависит от нас, мы это знаем. Несмотря на это, то, что сделала эта команда, является замечательным. Арсенал действительно счастлив, что вышел в Лигу чемпионов, но мы должны быть недовольны. Мы не можем согласиться с тем, что этого достаточно для нашего клуба, должны идти дальше и увидим, куда мы доберемся.

Травма Габриэла? Это вызывает большое беспокойство, потому что обычно он не из тех, кто хочет покидать поле", – цитирует Артету The Guardian.

Напомним, что Арсенал обыграл Челси (3:1) и поднялся на первое место, хотя Манчестер Сити имеет еще 2 поединка в запасе.

Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар