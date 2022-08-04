"Это всегда была моя команда. У нас изменился состав, игроки, которые у нас теперь есть, более специфичны и лучше подходят под наш рисунок игры.

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Травмы Тирни и Томиясу? Надеюсь, что не все серьезно. Причины повреждений довольно разные, пока игроки не полностью восстановились. Но я вам могу сказать, что они оба очень хотят внести весомый вклад в команду", – цитирует Артету Football.London .

Напомним, после продажи Нуну Тавареша в Марсель Киран Тирни остался главным конкурентом Александра Зинченко на левом фланге защиты. Но ожидать выхода шотландца со старта не стоит, ведь у него, как и у Томьясу, были проблемы с правильным восстановлением от травмы.

Ожидается, что футболисты примут участие в нынешней вечерней тренировке. Если серьезных жалоб не будет и все будет хорошо, они попадут в заявку на Кристал Пелас.

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