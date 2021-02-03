"Команда была в порядке, мы должны были вести в 3-4 мяча, а удаление Давида Луиса полностью изменило игру. Я пересмотрел повтор десять раз с разных камер и не могу сказать, где был контакт. Если у них есть еще 50 камер, чтобы посмотреть, тогда, может, меня удивят. Я посмотрел с семи разных ракурсов и не вижу никакого контакта.

Шедевр Моутинью в видеообзоре сумасшедшего матча Вулверхэмптон – Арсенал – 2:1

Команда старалась, продолжила играть и верить в себя. В перерыве парни были очень заряжены, потому что считали, что все еще могут победить. Они забили невероятный гол с дальней дистанции, но до этого у них моментов не было.

Но мы проиграли и должны как-то реагировать. Мы били в штангу, в перекладину, вратарь сделал парочку прекрасных сэйвов. Мы играли исключительно здорово, забили гол и должны были забить еще три-четыре, чтобы создать отрыв.

Но когда ты получаешь две красных карточки в АПЛ... У меня нет жалоб на второе удаление. Команда заставляет меня верить в них и дает мне позитивные чувства", – цитирует Артету BBC.

Заметим, пока Арсенал расположился на 10 строчке английской Премьер-лиги, но по завершении тура может оказаться еще ниже.

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