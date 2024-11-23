"Я могу рассказать о том, что мы делаем сейчас, я буду принимать активное участие в этом процессе. Потому что мы хотим найти правильного человека в первую очередь, а правильным человеком должен быть тот, кто способен сотрудничать, делать друг друга лучше и выводить нас на новый уровень. Это и есть наша цель.

Создатель Арсенала подает в отставку после серии провалов – он приглашал Зинченко и Мудрика

Мы с Эду, наверняка, получили много комплиментов, но работа, которая стоит за этим, выполнена этим парнем и Джейсоном, была феноменальной", – цитирует Артету London Evening Standard.

Напомним, спортивный директор и близкий союзник главного тренера Микеля Артеты, Эду Гаспар, недавно покинул Арсенал. Он занимал эту должность в клубе с 2022 года.

Зинченко сыграл в АПЛ впервые за два месяца, но не спас от поражения Ньюкаслу – Арсенал близок к вылету из топ-4