"В день, когда я решил стать тренером, я уже знал, что однажды буду уволен. Это может произойти на следующий день после подписания контракта, через месяц, полгода или год. Я никогда не переживал из-за этого.

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Единственное, что меня волнует – чтобы игроки показывали все свои возможности и становились все лучше и лучше", – цитирует Артета BBC.

Отметим, что Арсенал под руководством Артеты потерпел очередное поражение в АПЛ, уступив Вулверхэмптону. После этой игры "канониры" опустились на 14 место в турнирной таблице.

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