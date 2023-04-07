"Наша последняя победа в чемпионате на Энфилде состоялась более десяти лет назад (в сезоне 2012-13). В этом сезоне мы побывали на нескольких стадионах, где не выигрывали 17, 18 и 22 года, и нам удалось это сделать. Итак, мы способны победы Ливерпуль на выезде это точно.

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Нам действительно нужно принять этот момент и уходить вперед. Команда полна энтузиазма и позитива, и мы знаем, что перед нами стоит большой вызов, но я вижу прекрасную возможность поехать на Энфилд и сделать то, чего мы еще не делали на протяжении многих лет – победить.

Мы знаем, что нам нужно будет показать все возможное, чтобы выиграть игру, и, безусловно, быть лучше, чем мы были в прошлом году, особенно во втором тайме, когда мы только открылись и позволили Ливерпулю получить пространство. Мы подготовились, ожидая, что команда Клоппа будет лучшей из возможных и мы будем лучшими, какими мы можем быть, и с этим у нас будет шанс выиграть игру.

Я вижу энтузиазм, позитив и то, что нам нужно обладать: смелость. Смелость играть, смелость навязать себя и доминировать. В воскресенье мы попытаемся быть этой командой", – рассказал Артета на пресс-конференции.

За последние десять матчей на Энфилде в английской Премьер-лиге Арсенал одержал лишь одну победу. Семь встреч "канониры" проиграли, а еще две закончились вничью. В минувшем сезоне Ливерпуль прервал беспроигрышную серию команды Артеты из шести игр, одержав победу со счетом 4:0.

Напомним, что Арсенал сыграет против Ливерпуля в рамках 30-го тура АПЛ в воскресенье, 9 апреля. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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