"Очень грустно покидать турнир. Разочарованы вылетом и тем, как мы пропустили. У нас были проблемы в первом тайме, и непринужденные ошибки из-за высокого прессинга Саутгемптона. Во втором тайме у нас было два-три хороших момента, но этого было недостаточно.

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Игра была равной. В первом тайме соперник выиграл много подборов. Во втором тайме мы прибавили. Мы стали больше доминировать и создавать моменты, но этого было недостаточно", – приводит слова Артеты BBC.

Отметим, что Арсенал неожиданно рано завершил борьбу в Кубке Англии, вылетев от Саутгемптона на стадии 1/16 финала.

Арсенал неожиданно уступил Саутгемптону и вылетел из Кубка Англии