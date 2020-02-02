Артета назвал главного "виновника" вялой игры Арсенала против Бернли

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал потерю очков в матче 25 тура АПЛ против Бернли (0:0).

"Я был очень доволен первыми 15-20 минутами, когда мы вышли и доминировали. Через 20-25 минут мы начали отдавать неаккуратные передачи, потеряли концентрацию.

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Бернли очень хорошо атакует вертикально, лучший способ остановить это – контроль над мячом. Впрочем, наши планы были нарушены. Наши действия в защите были действительно хорошими, и я думаю, что мы значительно улучшились в борьбе с атаками соперника.

К тому же, условия были тяжелыми. Трава была высокой, кажется, работники стадиона Бернли вовсе не поливали газон. Очевидно, что это не способствовало нашей игре в футбол", – цитирует Артету Sky Sports.

Ничья оставила Арсенал и Бернли ровно в середине турнирной таблицы АПЛ – у обеих команд по 31 пункта.

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