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Артета назвал, что больше всего ему понравилось в игре Арсенала

23 февраля 22:46 49 Читати українською
Артета назвал, что больше всего ему понравилось в игре Арсенала
Микель Артета / Reuters

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Эвертоном в рамках 27-го тура АПЛ.

27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Доминик Кэлвер-Левин 1’
Ришарлисон 45+5’
1’ Доминик Кэлвер-Левин
27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
45+5’ Ришарлисон

"Больше всего мне понравился наш боевой дух, который мы проявили сегодня, выиграв три матча за неделю. То, как Арсенал играл 60-65 минут сегодняшнего матча – именно то, что я хочу видеть. Это моя лучшая неделя в карьере, несомненно.

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Что касается Обамеянга, то он выполняет огромный объем работы. Нет вопросов в его приверженности клуба и партнерам по команде, я очень им доволен", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, Арсенал переиграл Эвертон (3:2) и поднялся на 9 место. Добавим, что "канониры" победили Ньюкасл и Олимпиакос на протяжении последней недели.

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Микель Артета Микель Артета Арсенал - Эвертон Арсенал Арсенал Англия
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