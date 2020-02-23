Артета назвал, что больше всего ему понравилось в игре Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Эвертоном в рамках 27-го тура АПЛ.

"Больше всего мне понравился наш боевой дух, который мы проявили сегодня, выиграв три матча за неделю. То, как Арсенал играл 60-65 минут сегодняшнего матча – именно то, что я хочу видеть. Это моя лучшая неделя в карьере, несомненно.

Арсенал – Эвертон – 3:2 – видео голов и обзор матча

Что касается Обамеянга, то он выполняет огромный объем работы. Нет вопросов в его приверженности клуба и партнерам по команде, я очень им доволен", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, Арсенал переиграл Эвертон (3:2) и поднялся на 9 место. Добавим, что "канониры" победили Ньюкасл и Олимпиакос на протяжении последней недели.

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