Артета намекнул на дальнейшую судьбу Мхитаряна

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями относительно будущего полузащитника Генриха Мхитаряна. Нынешний сезон он проводит в итальянской Роме на правах аренды.

"Это возможность, которую мы имеем и рассмотрим.

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Он всегда мне нравился, он из того типа игроков, которые могут вписаться в любую команду, когда он в своей лучшей форме. У Мики все в порядке в последних поединках. Мы знаем, каким игроком он был, знаем его прошлое, и нам нужны все данные, чтобы принять правильное решение", – цитирует Артету Football Italia.

В сезоне 2019/20 Генрих Мхитарян провел 13 матчей в Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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