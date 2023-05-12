Португальский защитник Жоау Канселлу пока не знает, где продолжит свою карьеру.

Не так давно Канселу был одним из лидеров Манчестер Сити, но после конфликта с Пепом Гвардиолой был вынужден уйти. За Баварию он играет на правах аренды и не смог убедить мюнхенцев выкупить его контракт.

Канселу зимой хотел перейти в другой европейский гранд – Гвардиола ветировал.

Летом 28-летний португалец вернется в Манчестер, но шансов на реинтеграцию в состав "горожан" почти нет. Помочь Канселу может Микель Артета, забрав универсала в Арсенал, сообщает Footbll London. Напомним, в прошлом году по этому маршруту последовали Александр Зинченко и Габриэль Жезус.

К слову, в нынешнем сезоне именно отсутствие глубины состава не дало лондонцам остаться на вершине турнирной таблицы АПЛ. "Канониров" опередил именно Манчестер Сити. Артета верит, что приглашение такого игрока, как Канселу, значительно сократит разницу в классе между командами.

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