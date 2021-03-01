Претендент на президентство в каталонском клубе Жоан Лапорта уже рассматривает будущих кандидатов на пост наставника "блаугранас".

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета может возглавить Барселону, сообщает RAC1.

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По информации источника, такой вариант возможен, если на выборах президента "блаугранас" победит Жоан Лапорта. Один из кандидатов на пост главы каталонского клуба считает, что нынешний главный тренер лондонцев сможет справиться с Барселоной, если Рональд Куман покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Артета – воспитанник Барселоны. Тренерскую деятельность начал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. В декабре 2019 г. возглавил лондонский Арсенал – его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, голосование состоится 7 марта 2021 года. Кроме Лапорты, на вакантную должность претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейкс.

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