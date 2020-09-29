"Мы сражались большую часть игры. Но соперник превосходит нас во многих аспектах.

Ливерпуль – Арсенал: Клопп рассыпался в комплиментах своим подопечным

Они быстро отыгрались после нашего гола. Мы допустили ошибку. Но я думал, что во втором тайме у нас еще будут моменты.Я доволен тем, как команда старается. Продолжаю верить в игроков.

Ливерпуль – это стандарт, которого мы должны достичь. У нас другой путь. Они вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев", – цитирует слова Микеля Артеты BBC.

Напомним, Ливерпуль сумел преодолеть Арсенал со счетом 3:1.

Ливерпуль – Арсенал: готовность мерсисайдцев к чемпионству, поражение "канониров" на классе, Трент и Робертсон – золото