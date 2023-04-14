Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о том, как себя чувствует Александр Зинченко после эмоциональной реакции на замену в матче против Ливерпуля (2:2) в 30 туре АПЛ.

Во время матча против мерсисайдцев, в котором "канониры" едва удержали ничью 2:2, украинский защитник покинул поле на 88-й минуте матча. Зинченко очень расстроился и в прямой эфир попали кадры, на которых Александр плакал. На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Микеля Артеты, как себя чувствует один из лидеров команды.

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"Очень хорошо, нет проблем", – лаконично прокомментировал тренер "канониров".

Арсенал в 31-м туре АПЛ сыграет против Вест Хэма. Сейчас "канониры" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 73 балла. Манчестер Сити отстает от команды Артеты шесть очков. "Горожане" имеют игру в запасе.

Напомним, что Александр Зинченко провел в составе Арсенала 23 матча в английской Премьер-лиге. В его активе один гол и две результативные передачи.

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