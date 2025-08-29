"Я считаю, что есть много тренеров, которые делают свое дело очень хорошо. Например, если говорить о настоящем, то, по моему мнению, Микель Артета в Арсенале уже сделал и продолжает делать большую работу. Он начинал у Гвардиолы, который, как по мне, является одним из ориентиров в тренерском деле и в футболе в целом.

Я бы отметил именно этих молодых тренеров, которые демонстрируют высокий уровень в современном футболе, что становится все более требовательным и насыщенным матчами. Если же немного оглянуться в прошлое, то такие тренеры как Луис Арагонес, который достиг больших успехов, или Висенте дель Боске, если вспоминать испанских тренеров, тоже являются для меня авторитетами.

В плане управления коллективом, я считаю, что успех в значительной степени зависит от того, как мы управляем игроками. И Арагонес с дель Боске были прекрасным примером именно таких тренеров. Если говорить о более современных примерах, могу вспомнить Эрнесто Вальверде, Хавьера Рабанала с Индепендьенте дель Валье, который сейчас достигает больших результатов и продолжает соревноваться сразу в трех турнирах. Но если говорить об элитном уровне, то я бы все же отметил Микеля Артету", – цитирует Бомбина официальный сайт Карпат.

Напомним, Андони Бомбин присоединился к структуре львовского клуба в феврале 2025 года. Испанец руководит детско-юношеским сектором.

