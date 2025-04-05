"У нас есть дискуссии относительно того, кто будет играть. Я не знаю, в каком составе мы будем играть. Например, у нас была ситуация с Габриэлем. Во время игры с Вест Хэмом он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Мы имели следующие матчи – каждый через три дня. Через три дня он сказал, что готов играть с первым номером. Габриэл сказал: "Я ничего не чувствую. Я хочу играть".

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Это была огромная борьба, чтобы не выпустить его. Перед второй игрой: "Я точно должен играть". Ему ответили: "Играть все еще рискованно". После большого спора мы решили не выпускать его. Девятый день, третья игра. "Эту точно сыграю", – сказал Габриэл. Врачи говорят, что есть небольшой риск. Он может пропустить пять, шесть, семь недель, если получит травму после этого. Мы сказали не играть. На 12-й день он сыграл. Но на шестой день у меня был большой соблазн сыграть с ним.

Если бы я выпустил Габриэла на шестой день, а у него была бы травма, которую он получил в матче с Фулхэмом, он пропустил бы четыре недели или четыре месяца, я был бы шокирован. Иногда вы защищаете игрока от того, чтобы этого не произошло, и даже когда игрок полностью защищен, травмы также случаются. Есть часть игры, которую мы не можем контролировать. Вы хотите выпускать футболистов, потому что игрок приходит к вам в офис. "Я хочу играть. Я готов. Я знаю свое тело. Не слушайте сканирование!" – приводит слова Артеты Goal.

Напомним, Габриэл травмировался в матче 30-го тура АПЛ против Фулхэма и выбыл до конца сезона. В текущем сезоне Магальяес забил пять голов и отдал 3 ассиста в 42 матчах.

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