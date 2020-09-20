Артета имеет претензии к игрокам Арсенала, несмотря на победу над Вест Хэмом
Главный тренер Арсенала Микель Артета заметил ошибки своих подопечных в поединке против Вест Хэма (2:1).
"Классно, что забрали три очка. Я еще перед игрой говорил, что она будет сложной. Но мы и сами усложнили себе жизнь, поскольку было много потерь и дарили сопернику свободное пространство. Хорошо, что мы продолжили бороться и верить в себя.
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Мы сами подарили сопернику слишком много возможностей. Есть еще много вещей, которые нам нужно совершенствовать", – цитирует Артету BBC.
Напомним, "канониры" успешно начали сезон, одержав две победы в двух стартовых турах АПЛ.
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