"Классно, что забрали три очка. Я еще перед игрой говорил, что она будет сложной. Но мы и сами усложнили себе жизнь, поскольку было много потерь и дарили сопернику свободное пространство. Хорошо, что мы продолжили бороться и верить в себя.

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Мы сами подарили сопернику слишком много возможностей. Есть еще много вещей, которые нам нужно совершенствовать", – цитирует Артету BBC.

Напомним, "канониры" успешно начали сезон, одержав две победы в двух стартовых турах АПЛ.

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