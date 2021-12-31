"Наш состав действительно большой, но пока ни один переход не подтвержден. Мы не можем поддерживать то количество футболистов, которое у нас есть на определенных позициях.

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Есть некоторые игроки, которые пойдут в аренду или покинут нас навсегда – это приоритетная задача. Тогда мы посмотрим, есть ли у нас возможность усилить те позиции, на которых нам нужна дополнительная помощь", – приводит слова Артеты ВВС.

Добавим, что Арсенал одержал две победы подряд, но позиция "канониров" в АПЛ все еще низкая – 13 место.

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