Наставник Арсенала Микель Артета не стал делать трагедии из-за того, что Букайо Сака не смог реализовать пенальти в матче с Вест Хэмом (2:2).

"Это был решающий момент, когда мы могли вести со счетом 3:1, но уже через несколько минут на табло горели 2:2. Игрок, исполняющий пенальти, может промахнуться. Я не знаю никого, кто бы этого ни делал.

Удар по чемпионским амбициям в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 2:2

Мы должны были сыграть гораздо лучше после первых 30 минут. Очень много позволяли сопернику – это сломало нашу игру. Мы давали им слишком много шансов, а сами упустили возможность проводить острые атаки", – цитирует Артету SkySports.

Напомним, во втором тайме Арсенал заработал пенальти при счете 2:1. К точке подошел Букайо Сака, но пробил бездарно. Мяч полетел мимо ворот. В итоге Вест Хэм сумел отыграться и сохранить ничейный счет до финального свистка.

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