"Говорите, удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось.

"Мудрик сделал шаг в правильном направлении": легенда АПЛ оценил перформанс украинца в матче с Арсеналом

Но им виднее. Если это осознанный удар – отдаю должное", – сказал Артета в комментарии beIN Sport.

Напомним, Мудрик вышел в основе Челси и провел на поле 66 минут. До своей замены он успел заработать пенальти (который четко реализовал Палмер) и забить невероятный гол на старте второго тайма. Украинец эффектно перебросил Давида Райю, хотя повторы показали, что Михаил даже не смотрел на голкипера. Соответственно, сразу появились слухи, что шедевр получился случайным.

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