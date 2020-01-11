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Артем Фаворов отметился голом в дебютном матче за Академию Пушкаша

11 января 18:49 258 Читати українською
Артем Фаворов отметился голом в дебютном матче за Академию Пушкаша
Артем Фаворов (крайний слева) забил дебютный гол за новую команду / ФК Академия Пушкаша

Венгерская команда провела товарищеский матч против Люцерна на тренировочных сборах в Марбелье.

Товарищеский матч

Академия Пушкаша – Люцерн – 1:1

Голы: Артем Фаворов, 15 – Элеке, 36.

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Украинский атакующий хавбек вышел в стартовом составе своей новой команды на товарищескую игру против представителя чемпионата Швейцарии. Для Фаворова этот матч стал дебютным в составе Академии Пушкаша. На 15 минуте экс-игрок Десны открыл счет в матче. Еще до конца первого тайма Люцерн смог отыграться – гол в активе нигерийского нападающего Блессинга Элеке. После перерыва команды голов не забили.

Отметим, что первый официальный матч после зимней паузы Академия Пушкаша проведут 25 января против Капошвара в рамках 17 тура чемпионата Венгрии.

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Украинцы за рубежом Мир Товарищеские матчи Академия Пушкаша Академия Пушкаша Артем Фаворов Артем Фаворов Люцерн
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