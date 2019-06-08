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Артем Фаворов находится на просмотре в Дебрецене

19:19 29 Читати українською
Артем Фаворов находится на просмотре в Дебрецене
Артем Фаворов / фото: ФК Десна

Полузащитник Десны Артем Фаворов может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

Венгерский Дебрецен заинтересован в трансфере украинского хавбека Артема Фаворова, сообщает Dynamomania.com.

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По информации издания, в настоящее время футболист находится на просмотре, по результатам которого будет принято решение относительно его будущего.

25-летний Фаворов в прошлом сезоне провел 29 матчей за Десну, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. Артем присоединился к черниговскому клубу в январе 2018 года.

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Заметим, что Фаворов – воспитанник киевского Динамо. В течение карьеры он играл за Динамо-2, Черноморец-2, Оболонь-Бровар, Зирку и датский Вайле.

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Теги
Дебрецен Дебрецен Артем Фаворов Артем Фаворов Венгрия Украинцы за рубежом Мир
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