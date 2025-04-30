Поражение от ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов (0:1) уже делает выход Арсенала в финал турнир почти невозможным.

Лишь дважды в истории команды выходили в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинале дома, сообщает TNT Sports.

Гол Дембеле и офсайд Мерино в видеообзоре матча Арсенал – ПСЖ – 0:1

Ранее такое удавалось Аяксу в сезоне 1995/96 и Тоттенхэму в сезоне 2018/19. Амстердамцы после минимального поражения дома Панатинаикосу (0:1), разбили на выезде греков (3:0), а "шпоры" совершили эпический камбэк на выезде против Аякса (3:2).

Напомним, ответный матч между ПСЖ и Арсеналом запланирован на 7 мая, начало в 22:00. Соперник в финале определится в паре Барселона – Интер.

Only two teams in Champions League history have reached the final after losing the first leg of their semi-final tie at home pic.twitter.com/2lQpWAh5lw — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 29, 2025

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов