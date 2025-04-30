Арсеналу для попадания в финал Лиги чемпионов нужно чудо – такое случалось лишь дважды в истории
Поражение от ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов (0:1) уже делает выход Арсенала в финал турнир почти невозможным.
Лишь дважды в истории команды выходили в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинале дома, сообщает TNT Sports.
Гол Дембеле и офсайд Мерино в видеообзоре матча Арсенал – ПСЖ – 0:1
Ранее такое удавалось Аяксу в сезоне 1995/96 и Тоттенхэму в сезоне 2018/19. Амстердамцы после минимального поражения дома Панатинаикосу (0:1), разбили на выезде греков (3:0), а "шпоры" совершили эпический камбэк на выезде против Аякса (3:2).
Напомним, ответный матч между ПСЖ и Арсеналом запланирован на 7 мая, начало в 22:00. Соперник в финале определится в паре Барселона – Интер.
ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов