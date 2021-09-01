Центрбек Такэхиро Томиясу пошел на повышение и сменил итальянскую Болонью на лондонский Арсенал.

"Канониры" закрыли переход 22-летнего японца, сообщает официальный сайт клуба.

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Томиясу подписал с лондонцами контракт на 4 года. Также соглашение имеет опцию продления сотрудничества еще на год. Болонья получила за свою звезду ориентировочно 23 млн евро. В составе "красно-синих" он провел два полных сезона.

К слову, в нынешней кампании Серии А Такэхиро Томиясу сыграл 1 матч. В сборной Японии в его активе 23 поединка (1 гол).

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