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Арсенал завершил летнюю трансферную кампанию

19:32 137 Читати українською
Арсенал завершил летнюю трансферную кампанию
Унаи Эмери / Getty Images

По словам главного тренера Арсенала Унаи Эмери, больше приобретений этим летом "канониры" не планируют.

"Сможем ли мы бороться за титул? Нужно идти шаг за шагом, работать не обращая внимание на чужое мнение. На мой взгляд, команда прогрессирует с каждым днем. Сейчас мы сфокусированы на первом матче против Манчестер Сити.

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Большие клубы не упускают момент, чтобы подписать нового футболиста. Но сегодня у нас все хорошо.

Мы приобрели игроков, которые были нам нужны. Думаю, что сейчас состав уже сформирован. Возможно, что один-два игрока уйдут. Приобретем кого-то только если это очень стоящий игрок", – цитирует Эмери официальный сайт Арсенала.

Этим летом Арсенал уже подписал Лукаса Торрейру, Бернда Лено, Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гандузи и Штефана Лихтштайнера.

Теги
Англия Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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