Спортинг перед поединком с Арсеналом разгромил Боавишту в чемпионате Португалии. Нуну Сантуш стал автором шедевра.

Примейра-Лига, 24-й тур

Спортинг – Боавишта – 3:0

Голы: Сантуш, 17, Агро, 43 (анг.), Паулинью (90+3)

"Львы" без особых проблем устроили разгром в чемпионате. Под каток попала Боавишта, по воротам которой было нанесено 16 ударов.

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Чрезвычайно эффектно начал шоу Нуну Сантуш, который пробил рабоной из пределов штрафной площадки. Мяч в сетке! Дальше курьезным автоголом отличился Агра. Иногда нападающие бьют хуже. Точку поставил Паулинью. 3:0.