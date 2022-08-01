"Канониры" согласились отпустить 30-летнего немца в Фулхэм, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн.

Арсенал избрал новым капитаном бывшего игрока Реала

Сумма трансфера составит около 8 млн фунтов, осталось согласовать несколько формальностей. 4 года назад Арсенал приобрел Лено у Байера за 22 млн фунтов. Немец 3 сезона отыграл в статусе основного кипера, но без шансов проиграл конкуренцию Ремсдейлу, переехавшему на Эмирейтс прошлым летом. В сезоне 2021/22 Лено наиграл всего 8 матчей и пропустил 11 голов.

Добавим, что новый розыгрыш АПЛ стартует уже в эту пятницу. Арсенал откроет сезон матчем против Кристал Пелас, а Фулхэм будет принимать Ливерпуль.

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