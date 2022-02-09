Кто-то из работников "канонинров" на официальном сайте скрыл послание, унижавшее Тоттенхэм.

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Если посетитель хотел покинуть страницу клубного магазина Арсенала без покупок, то в углу мог наткнуться на надпись: "Твоя корзина так же пуста, как комната трофеев Тоттенхэма". Довольно жесткий троллинг "шпор", у которых нет наград с 2008 года, когда они выиграли Кубок английской лиги.

Арсенал быстро убрал "пасхалку" и оправдался. Мол, кто-то из работников оформил уведомление без разрешения руководства.

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