Арсенал и Манчестер Сити сошлись в центральном матче 5-го тура АПЛ. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

В последнее время "дерби бывших клубов Зинченко" стало очень горячим. Аналогичный матч прошлого сезона завершился избиением Ман Сити 5:1, и команда Гвардиолы явно была заряжена брать реванш. Настроение у соперников было великолепное – в предыдущем туре АПЛ они одержали разгромные победы по 3:0, а посреди недели в ЛЧ по 2:0.

Лидеры Ман Сити назвали самых сложных соперников в ЛЧ и АПЛ – выбор единодушный

Первый же опасный момент завершился голом Сити на 9-й минуте. Отличился Холанд, который часто эмоционально "кипит" в матчах против Арсенала. Эрлинг в окружении трех соперников протолкнул мяч на свободного Рейндерса, который разогнал контратаку. Холанд побежал открываться в штрафную площадь, получил передачу от Тиджани и спокойно разобрался с Райей. Норвежца не успел накрыть вернувшийся после травмы Салиба, который вытеснил убедительного Москеру.

Арсенал был похож на свою версию против Ливерпуля три недели назад. Подопечные Артеты вроде и больше владеют мячом, давят, но реальной остроты крайне мало. Ман Сити же позволял себе вещи, которые ранее казались абсурдными для команды Гвардиолы. Например, Доннарумма постоянно выносил мяч верхом и откровенно задерживал время.

У "канониров" уже привычно наиболее активным был Мадуэке. Нони дважды бил сам – очень неточно и сейв Доннаруммы. Джиджи был начеку и во время очень острой подачи правого вингера Арсенала, которая чудом пролетела мимо голов партнеров.

Артета уже в перерыве вмешивается двумя заменами. Выход Эзе вместо Мерино напрашивался – испанец провалил роль Эдегора. А вот замена Мадуэке на Саку несколько удивила. Нони едва ли не единственный добирался до ворот Ман Сити.

Опять давлению "канониров" не хватает конкретики, даже фирменные угловые сегодня не пошли. Зато Холанд едва не положил второй в контратаке. Доку вывел Эрлинга на рандеву с Райей, однако в этот раз бомбардир Сити бесхитростно пробил в кипера. Эзе оказался последним защитником и паническим выносом влепил в Райса – к счастью для Арсенала, мяч отлетел над воротами.

Гвардиола укрепил свой "бесстыжий автобус". Защитник Аке вышел вместо Фодена, а Холанд уступил место опорнику Нико. Доннарумма наконец-то получил желтую за задержку времени. Пеп забавно поцеловал четвертого арбитра, однако "нежности" не сработали. Крейг Поусон поднял табло с 7 компенсированными минутами.

На 93-й оборона Ман Сити таки треснула, а джокеры Артеты показали себя. Эзе мягким забросом запустил Мартинелли, который элегантно перебросил Доннарумму. Итальянец впервые пропустил в свитере "горожан".

1:1 – ничья, которая выглядит справедливой и изрядно радует Ливерпуль. Арсенал (второе место) отстает от "красных" на 5 очков, а Ман Сити (девятое) аж на 8.

