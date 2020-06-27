Арсенал выложит немалую сумму за лидера Атлетико

Звездный легионер мадридского клуба Томас Партей не против перебраться на Туманный Альбион.

Полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей близок к переходу в лондонский Арсенал, сообщает издание Football Ghana.

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СМИ еще несколько месяцев назад сообщали о переговорах ганца с "канонирами", однако не были уверены в том, смогут ли лондонцы удовлетворить аппетиты "матрасников". По данным источника, Арсенал определился с дальнейшими планами относительно 27-летнего футболиста и выкупит его за почти 50 млн евро, активировав соответствующую опцию в контракте. Соглашение должно состояться в ближайшее время.

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Напомним, Партей выступает в Атлетико с 2012 года и успел за это время стать победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне провел за "матрасников" 39 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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