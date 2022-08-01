Сэр Алекс Фергюсон в свои 80 лет сохраняет хорошее чувство юмора.

Легенда Манчестер Юнайтед на днях посетил конные скачки, где пересекся с Фрэнки Деттори. Это звездный жокей, горячо болеющий за Арсенал.

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Фергюсон не упустил случая потроллить поклонника "канониров". Шотландец обнял Деттори и сказал на камеры: "Фрэнки хорошо знает эту цитату. В этом сезоне Арсенал вылетит в низший дивизион! Он сам сказал мне это".

Добавим, что прошлый розыгрыш АПЛ лондонцы завершили пятыми, а МЮ только шестым. Новый сезон стартует уже в эту пятницу, когда Зинченко и компания поедут в гости к Кристал Пелас.

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