Арсенал не будет бороться за трансфер нападающий сборной Словении и РБ Лейпцига Беньямина Шешко.

Арсенал длительное время следил за Беньямином Шешко. Кажется, что 22-летний словенец останется в составе Лейпцига в грядущем сезоне 2025/26.

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Как сообщает Nogo Mania, "канониры" не смогли предложить "быкам" больше за Шешко, чем 65 миллионов евро. До последнего Лейпциг настаивал на 90 млн евро. Учитывая финансовый аспект, Арсенал решил сконцентрироваться на переговорах по Виктору Дьокерешу из Спортинга.

Шведский форвард обойдется лондонцам дешевле, чем переход Шешко. Более того, Дьокереш снизил свои финансовые аппетиты, чтобы присоединиться к Арсеналу. Источник отмечает, что Виктор будет зарабатывать меньше в Лондоне, чем Беньямин получает сейчас в Лейпциге.

Ранее была информация, что Дьокереш согласовал личный контракт с "канонирами".

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