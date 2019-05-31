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Арсенал вмешался в борьбу за Рабьо

14:43 37 Читати українською
Арсенал вмешался в борьбу за Рабьо
Адриен Рабьо / Фото ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может получить еще один вариант для переезда на Туманный Альбион.

Руководство Арсенала серьезно настроено на подписании Адриена Рабьо, сообщает Daily Mail.

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По инфрмации издания, на трансфере 24-летнего француза лично настаивает наставник "канониров" Унаи Эмери. Испанский специалист уже работал с талантливым хавбеком, когда возглавлял ПСЖ.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к услугам Рабьо со стороны различных европейских грандов, включая Реал и Барселону.

Напомним, контракт хавбека с парижанами заканчивается летом 2019-го.

В прошлом сезоне Лиги 1 Рабйо из-за конфликта с тренерским штабом провел лишь 14 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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