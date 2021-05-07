Арсенала необходимо было отыгрываться, поскольку в первой встрече победу праздновал Вильярреал, но "канониры" не справились с заданием. Лондонцы были более активны в атаке, но ударам не хватало точности – из 14 попыток только одна в створ.

Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей – Эмери вышел в пятый финал ЛЕ

В первом тайме Обамеянг попал в стойку ворот, а позже Рульи едва не привез курьезный гол. После перерыва имел возможность Смит-Роу, но немного не попал в дальнюю девятку. У Вильярреала хорошую возможность упустил Жерар Морено, решивший пробить сам вместо передачи на партнера. Как следствие – безголевая ничья и выход Вильярреала в финал Лиги Европы.