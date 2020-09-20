Арсенал принимал Вест Хэм во 2 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Вест Хэм.

Арсенал на правах хозяина поединка открыл счет благодаря точному удару головой от Ляказетта. Однако еще до перерыва гости сумели снова выровнять положение.

Неожиданное фиаско манкунианцев в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:3

Во втором тайме игра была равной. Когда казалось, что ничья неизбежна, "канониры" красивой комбинацией организовали победный гол.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко провел на поле всего 11 минут, выйдя на замену во втором тайме.

Арсенал одержал трудную победу над Вест Хэмом – Ярмоленко провёл на поле 11 минут