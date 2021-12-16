Арсенал уверенно одолел Вест Хэм в поединке 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Арсенал – Вест Хэм на Футбол 24.

Первая половина игры проходила с преимуществом Арсенала, однако Фабиански своими сейвами не давал "канонирам" отметиться. А вот сразу после перерыва Ляказетт вывел Мартинелли фактически один на один, а бразилец хладнокровно пробил в дальний угол.

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Арсенал продолжал атаковать и заработал пенальти – Цоуфал сбил Ляказетта и получил вторую желтую карточку, однако Фабиански отразил удар с отметки. Впрочем, "канониры" таки забили второй раз – Смит-Роу протянул мяч и с линии штрафной поставил точку во встрече.

Таким образом Арсенал набрал 29 очков и поднялся на 4 место, а Вест Хэм с 28 пунктами опустился на пятую строчку.