Арсенал приехал в гости у Вулверхэмптону, имея чрезвычайно важную задачу. В результате неожиданного поражения Тоттенхэма и осечки МЮ "канониры" получили возможность обойти в таблице обоих – подопечные Микеля Артеты могли выйти на пятое место, приблизившись к зоне ЛЧ вплотную. Впрочем, для этого необходимо было одержать победу над неуступчивыми "вулвз".

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Команды подходили ко встрече в оптимальных составах. Хозяева уже привыкли к отсутствию Боли, Москеры и Нету, а лондонцам не мог помочь только Томиясу. Кроме того, Лено в день матча подхватил коронавирус, однако он уже давно не основной.

Как и ожидалось, первый тайм не порадовал большим количеством моментов (слишком уж сухие матчи проводит Вулверхэмптон). Подопечные Бруну Лаже коротко разыгрывали мяч и пытались завершить атаки прострелами и подачами – в одной из таких попыток Хименес даже попытался перебросить Ремсдейла из-за пределов штрафной (получилось точно в руки Аарону). Арсенал ставил на позиционную работу с контролем мяча, но темп сильно сбивало огромное количество единоборств.

Ничто не намекало на гол. Он мог появиться только случайно – и именно так и случилось на 25-й минуте, когда "канониры" вышли вперёд. Мартинелли исполнил подачу, Са не успел на перехват и столкнулся с Ляказеттом, а мяч рикошетом от Александра отлетел на Габриэля Магальяна. Тот уверенно расстрелял ворота. 0:1!

В последующие 20 минут рисунок матча оставался таким же отрывочным, а моментов почти не возникало. До перерыва можно вспомнить только классный выстрел Семеду из-за пределов штрафной в ближний угол – мяч прошел рядом со штангой! Вот и вся острота. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Арсенала.

Второй тайм начался без замен как в кадровом плане, так и в игровом. К концу 60-х минут Вулверхэмптон сумел создать только дальний удар Поденсе и замыкание углового в исполнении Дендонкера. В обоих случаях мяч улетел очень высоко. У Арсенала не было и таких моментов. Впрочем, скорости на поле росли, а количество борьбы не уменьшалось.

Эти два фактора на 69-й минуте серьёзно изменили ход встречи. Мартинелли потерял мяч на фланге и попытался сорвать вброс с аута грубым толчком в Поденсе, но Даниэль успел швырнуть мяч на ход свежему Шикинью. Габриэль быстро побежал за бразильцем, сбив и его – это был срыв атаки. Майкл Оливер дал свисток и показал по жёлтой карточке за неспортивное поведение и фол. Арсенал остался в меньшинстве.

Последние 20 минут стали самыми интересными во встрече. Вулверхэмптон моментально мог реализовать численное большинство – после подачи со штрафного Соареш подрезал мяч в собственные ворота, однако гол не засчитали из-за офсайда у Хименеса. Арсенал же всего через минуту получил шикарный шанс удвоить преимущество в результате разрезного паса на Ляказетта – нападающий вышел лицом к лицу с Са и пробил в дальний угол! Анри в таких ситуациях забивал 10 из 10, а вот Александр чуточку не попал.

После этого "вулвз" окончательно захватили инициативу, прижав "канониров". К концу встречи Бруну Лаже даже перешел на схему с тремя форвардами. Моменты не заставили себя ждать. Так, на 74-й минуте Ремсдейл не смог перехватить подачу с правого фланга на левый край штрафной, а Саисс сумел пробить с разворота – впрочем, Аарон успел подняться и парировать его мощный удар. На 83-й же Шикинью бил с минимального расстояния после скидки от Хименеса, но Уайт вынес мяч с линии ворот!

К сожалению, для болельщиков Вулверхэмптона (а также Тоттенхэма и МЮ), конвертировать безумное преимущество над "автобусом" Арсенала в хотя бы ещё один опасный эпизод (не говоря уже о голе) хозяевам не удалось. Арсенал выстоял. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Микеля Артеты.

Таким образом, Арсенал набрал 39 очков, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице. У МЮ тоже 39, но "красные дьяволы" имеют худшую разницу мячей – при этом лондонцы сыграли на один матч меньше. От Тоттенхэма "канониры" оторвались на три зачётных балла, а до зону ЛЧ им не хватает всего одного. Вулверхэмптон с 34 пунктами остаётся восьмым.

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