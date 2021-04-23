Сегодня, 23 апреля, тысячи болельщиков Арсенала собрались возле Эмирейтс и требуют владельца клуба Стэна Кронке уйти. Фанаты не простили бизнесмену участия в проекте Европейской Суперлиги.

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Добавим, что 73-летний американский миллиардер вошел в совет директоров Арсенала в 2008 году, а три года спустя стал мажоритарным владельцем акций клуба – Кронке принадлежат 97,13%, остальные 2,87% акций находятся в свободном обращении.

Напомним, проект Суперлиги просуществовал около двух суток. После шквала критики большинство клубов покинули организацию. Арсенал был одним из первых, кто признал поспешность решения.

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