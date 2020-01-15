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Арсенал узнал вердикт в апелляции по дисквалификации Обамеянга

15 января 19:31 189 Читати українською
Арсенал узнал вердикт в апелляции по дисквалификации Обамеянга
Пьер-Эмерик Обамеянг / Reuters

Футбольная ассоциация Англии приняла окончательное решение о наказании форварда лондонского Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга за грубый фол в матче 22-го тура Премьер-лиги против Кристал Пэлас (1:1).

54’ Джордан Айю
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 12’
Пьер-Эмерик Обамеянг 67’
12’ Пьер-Эмерик Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Чиновники оставили прежнее решение без изменений – габонец дисквалифицирован на 3 матча, сообщает Sky Sports.

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Представители "канониров" накануне обжаловали бан Обамеянга, считая его слишком суровым. Форвард во втором тайме матча против Пэлас грубо сыграл против хавбека "орлов" Макса Майера, въехав немцу шипами в голеностоп – тот не смог продолжить матч, а Обамеянг получил красную карточку после помощи VAR.

Теперь лучший бомбардир Арсенала в сезоне (16 мячей во всех турнирах) не поможет лондонцам в матчах АПЛ против Шеффилд Юнайтед и Челси, а также в поединке Кубка Англии против Борнмута.

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Теги
Футбольная ассоциация Англии (FA) Англия Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Кристал Пэлас - Арсенал
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